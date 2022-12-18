Алдонин: Месси — величайший футболист. Уже 15 лет украшает футбол, делая его №1 в мире

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался о лидере сборной Аргентины Лионеле Месси, который стал чемпионом мира в составе национальной команды. В финальном матче чемпионата мира 2022 года сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции в серии пенальти (4:2). Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3.



«Месси поставил восклицательный знак в своей карьере. Не то чтобы он кому-то доказал, что он величайший. Считаю, что для него это как вишенка на торте — нужен был этот Кубок мира прежде всего для него самого. Величайший футболист. Уже 15 лет украшает футбол, делая его №1 в мире», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.