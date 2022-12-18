Чемпион мира 1966 года Джефф Хёрст поддержал Мбаппе после поражения в финале ЧМ

Чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии сэр Джефф Хёрст поддержал форварда сборной Франции Килиана Мбаппе после поражения в финале чемпионата мира с Аргентиной. Мбаппе стал автором хет-трика, но южноамериканцы были сильнее в серии пенальти.

«Мои поздравления Мбаппе, что бы ни случилось. Это был отличный забег!» — написал Хёрст в своём «твиттере».

Сборная Аргентины, которая обыграла Францию в финале чемпионата мира в Катаре, завоевала свой третий титул на мировых первенствах.



Таким образом, южноамериканская команда обошла по этому показателю команды Франции и Уругвая, на счету которых по две победы. Лидером по этому показателю является сборная Бразилии – на счету «селесао» пять титулов. По четыре раза чемпионами мира становились Германия и Италия.



Сборная Аргентины на групповом этапе чемпионата мира обошла команды Польши, Мексики и Саудовской Аравии. В 1/8 финала команда Лионеля Скалони обыграла Австралию – 2:1. В четвертьфинальном матче южноамериканцы в драматичном матче оказались сильнее Нидерландов – «оранжевые» избежали поражения в основное время, уступая 0:2, но уступили в серии пенальти. В полуфинальной встрече Аргентина разгромила Хорватию – 3:0.

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