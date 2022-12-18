Франко Камоцци назвал финал Аргентина — Франция лучшим в истории чемпионатов мира

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился впечатлениями от финала чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Аргентина — Франция — лучший финал в истории чемпионатов мира. Я очень раз за аргентинцев», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

По ходу встречи Аргентина вела со счётом 2:0. Франция сравняла только на 81-й минуте благодаря дублю Килиана Мбаппе, который форвард забил за одну минуту. В овертаймах аргентинцы снова вышли вперёд — отличился Лионель Месси, но Мбаппе вновь помог французам оставаться в игре. В серии послематчевых пенальти точнее оказалась Аргентина — 4:2.

Дети из школы, в которой учился Скалони, поддерживают Аргентину: