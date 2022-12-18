Франко Камоцци назвал финал Аргентина — Франция лучшим в истории чемпионатов мира
Поделиться
Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился впечатлениями от финала чемпионата мира по футболу в Катаре.
«Аргентина — Франция — лучший финал в истории чемпионатов мира. Я очень раз за аргентинцев», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
По ходу встречи Аргентина вела со счётом 2:0. Франция сравняла только на 81-й минуте благодаря дублю Килиана Мбаппе, который форвард забил за одну минуту. В овертаймах аргентинцы снова вышли вперёд — отличился Лионель Месси, но Мбаппе вновь помог французам оставаться в игре. В серии послематчевых пенальти точнее оказалась Аргентина — 4:2.
Дети из школы, в которой учился Скалони, поддерживают Аргентину:
Комментарии
- 18 декабря 2022
-
22:30
-
22:25
-
22:22
-
22:18
-
22:18
-
22:14
-
22:13
-
22:11
-
22:10
-
22:02
-
22:00
-
21:57
-
21:50
-
21:50
-
21:49
-
21:48
-
21:48
-
21:45
-
21:42
-
21:42
-
21:38
-
21:36
-
21:34
-
21:33
-
21:31
-
21:29
-
21:28
-
21:27
-
21:26
-
21:24
-
21:24
-
21:20
-
21:18
-
21:18
-
21:13
Партнерский контент