Эмир Катара подарил Месси арабский бишт

Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подарил форварду сборной Аргентины Лионелю Месси традиционную арабскую одежду — бишт — перед вручением Кубка мира. Сегодня, 18 декабря, южноамериканцы обыграли сборную Франции в серии пенальти и завоевали титул.

Для игрока «ПСЖ» это мировое первенство стало пятым в карьере, сегодня он впервые стал чемпионом мира. Ближе всего к трофею Месси был в 2014 году, но Аргентина в финале уступила немцам. Сегодня, 18 декабря, в финальном матче чемпионата мира в Катаре аргентинцы обыграли сборную Франции.



Лионель Месси – семикратный обладатель «Золотого мяча». Он является рекордсменом по этому показателю.



Сборная Аргентины завоевала третий титул на чемпионатах мира и обошла по этому показателю команды Франции и Уругвая, на счету которых по две победы. Лидером по этому показателю является сборная Бразилии – на счету «селесао» пять титулов. По четыре раза чемпионами мира становились Германия и Италия.

Месси и игроки сборной Аргентины подключились к стриму Агуэро: