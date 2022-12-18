Пирс Морган: спор решается раз и навсегда. Криштиану — лучший из лучших

Журналист Пирс Морган, которому португальский форвард Криштиану Роналду дал резонансное интервью о «Манчестер Юнайтед», отреагировал на победу сборной Аргентины и Лионеля Месси в финале чемпионата мира с Францией.

В своём «твиттере» журналист написал, что согласен с тем, что спор на тему того, кто является лучшим игроком всех времён — Месси или Роналду — решился раз и навсегда. Рядом с именем португальца журналист оставил эмодзи в виде козла. На английском языке слово goat (козёл) созвучно с аббревиатурой GOAT (greatest of all time) — лучший из лучших.

Лионель Месси завоевал свой первый титул чемпиона мира. Для игрока «ПСЖ» это мировое первенство стало пятым в карьере. Ближе всего к трофею Месси был в 2014 году, но Аргентина в финале уступила немцам. Сегодня, 18 декабря, в финальном матче чемпионата мира в Катаре аргентинцы обыграли сборную Франции.



Лионель Месси – семикратный обладатель «Золотого мяча». Он является рекордсменом по этому показателю.



Криштиану Роналду не имеет титула чемпиона мира.

Месси и игроки сборной Аргентины подключились к стриму Агуэро: