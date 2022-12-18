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«Без Бензема никакой вечеринки». Озил — о финале ЧМ-2022

«Без Бензема никакой вечеринки». Озил — о финале ЧМ-2022
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Полузащитник футбольного клуба «Истанбул Башакшехир» Месут Озил отреагировал на победу сборной Аргентины в финальном матче чемпионата мира с национальной командой Франции. Аргентинцы обыграли французов в серии пенальти (4:2). Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3.

«Без Бензема никакой вечеринки. Поздравляю Аргентину!» — написал Озил в «Твиттере».

В составе сборной Аргентины дубль оформил Лионель Месси, ещё один мяч на счету Анхеля Ди Марии. За французов хет-триком отметился Килиан Мбаппе.

Напомним, нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема пропустил чемпионат мира из-за травмы. Во время матчей плей-офф Бензема стал тренироваться со своим клубом, но в расположение сборной Франции так и не вернулся.

После такого финала у нас нет слов для заголовка. Аргентина с Месси – чемпионы мира! После такого финала у нас нет слов для заголовка. Аргентина с Месси – чемпионы мира!
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