Неймар поздравил Месси с победой на чемпионате мира 2022 года

Форвард сборной Бразилии Неймар поздравил нападающего Аргентины Лионеля Месси, который стал чемпионом мира в составе национальной команды. В финальном матче чемпионата мира 2022 года сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции в серии пенальти (4:2). Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3.

«Поздравляю, брат», — написал Неймар в социальной сети, опубликовав фотографию Месси с Кубком мира.

Аргентинцы на групповом этапе обошли команды Польши, Мексики и Саудовской Аравии. В 1/8 финала команда Лионеля Скалони обыграла Австралию – 2:1. В четвертьфинальном матче южноамериканцы в драматичном матче оказались сильнее Нидерландов – «оранжевые» избежали поражения в основное время, уступая 0:2, но проиграли в серии пенальти. В полуфинальной встрече Аргентина разгромила Хорватию – 3:0.