Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар поздравил Месси с победой на чемпионате мира 2022 года

Неймар поздравил Месси с победой на чемпионате мира 2022 года
Комментарии

Форвард сборной Бразилии Неймар поздравил нападающего Аргентины Лионеля Месси, который стал чемпионом мира в составе национальной команды. В финальном матче чемпионата мира 2022 года сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции в серии пенальти (4:2). Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3.

«Поздравляю, брат», — написал Неймар в социальной сети, опубликовав фотографию Месси с Кубком мира.

Аргентинцы на групповом этапе обошли команды Польши, Мексики и Саудовской Аравии. В 1/8 финала команда Лионеля Скалони обыграла Австралию – 2:1. В четвертьфинальном матче южноамериканцы в драматичном матче оказались сильнее Нидерландов – «оранжевые» избежали поражения в основное время, уступая 0:2, но проиграли в серии пенальти. В полуфинальной встрече Аргентина разгромила Хорватию – 3:0.

После такого финала у нас нет слов для заголовка. Аргентина с Месси – чемпионы мира! После такого финала у нас нет слов для заголовка. Аргентина с Месси – чемпионы мира!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022