Президент Франции Макрон попросил Дешама остаться тренером сборной
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Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что попросил главного тренера национальной команды Дидье Дешама остаться у руля сборной несмотря на поражение в финале чемпионата мира от Аргентины.
«Конечно, я попросил Дидье Дешама продолжить работу. Я хочу, чтобы он продолжил! Я сказал ему, что он должен переварить эту ситуацию», — приводит слова Макрона RMC Sport.
Французская сборная уступала по ходу встречи 0:2, но сумела сравнять счёт на 81-й минуте благодаря дублю Килиана Мбаппе. В овер-таймах трёхцветные снова уступали по ходу встречи, но Мбаппе вернул свою команду в игру. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки Аргентины — 4:2.
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