Эмилиано Мартинес выиграл все серии пенальти в составе сборной Аргентины

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес выиграл все три серии пенальти в составе национальной команды, в которых принимал участие. В 2021 году аргентинцы на Кубке Америки в серии 11-метровых обыграли команду Колумбии. На мировом первенстве в Катаре южноамериканцы дважды не сумели закончить матч в экстра-тайме — команда Лионеля Скалони в четвертьфинале обыграла Нидерланды, а в финальном матче — Францию.
Сборная Аргентины завоевала свой третий титул на мировых первенствах.
Таким образом, южноамериканская команда обошла по этому показателю команды Франции и Уругвая, на счету которых по две победы. Лидером по этому показателю является сборная Бразилии – на счету «селесао» пять титулов. По четыре раза чемпионами мира становились Германия и Италия.
Сборная Аргентины на групповом этапе чемпионата мира обошла команды Польши, Мексики и Саудовской Аравии. В 1/8 финала команда Лионеля Скалони обыграла Австралию – 2:1. В четвертьфинальном матче южноамериканцы в драматичном матче оказались сильнее Нидерландов – «оранжевые» избежали поражения в основное время, уступая 0:2, но уступили в серии пенальти. В полуфинальной встрече Аргентина разгромила Хорватию – 3:0.
Дети из школы, в которой учился Скалони, поддерживают Аргентину:
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