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«Быть на вершине — невероятное удовольствие». Скалони — о победе в финале ЧМ-2022

«Быть на вершине — невероятное удовольствие». Скалони — о победе в финале ЧМ-2022
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился эмоциями от победы в финальном матче чемпионата мира 2022 года. Национальная команда Аргентины обыграла сборную Франции в серии пенальти (4:2). Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3.

«Это момент, которым можно наслаждаться. Мы привыкли к тому, что нас бьют, поэтому мы умеем преодолевать трудности. Быть на вершине — это нечто уникальное, невероятное удовольствие.

Папа и мама научили меня никогда не сдаваться, не идти против кого-либо, а всегда идти вперёд. Мне повезло быть здесь, и я благодарен», — приводит слова Скалони пресс-служба сборной Аргентины.

В составе аргентинцев дубль оформил Лионель Месси, ещё один мяч на счету Анхеля Ди Марии. За французов хет-триком отметился Килиан Мбаппе.

После такого финала у нас нет слов для заголовка. Аргентина с Месси – чемпионы мира! После такого финала у нас нет слов для заголовка. Аргентина с Месси – чемпионы мира!

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