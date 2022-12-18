«Разочарование очень велико». Дешам — о поражении в финале ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился эмоциями от поражения в финальном матче чемпионата мира 2022 года. Национальная команда Франции проиграла сборной Аргентины в серии пенальти (2:4). Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3.
«Разочарование очень велико. Было нелегко и до, и во время турнира, но это не оправдание. Для персонала и игроков было настоящим счастьем разделить этот чемпионат мира. Есть матчи, но это и человеческое приключение, мы не должны забывать об этом. С этой стороны только позитив. Когда в конце нет титула, а мы были недалеко от него, это больно», — приводит слова Дешама RMC Sport.
В составе аргентинцев дубль оформил Лионель Месси, ещё один мяч на счету Анхеля Ди Марии. За французов хет-триком отметился Килиан Мбаппе.
Видео: Какие сборные чаще всего играли в финалах ЧМ:
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