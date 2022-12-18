Пауло Дибала: у нас больше не будет таких эмоций, как сейчас

Форвард сборной Аргентины Пауло Дибала прокомментировал победу своей команды в финальном матче чемпионата мира с Францией в серии пенальти. Игрок вышел на поле на 120+1-й минуте и забил один из послематчевых 11-метровых.

«Я думаю обо всём на свете. Входить в такую игру нелегко, но мой разум был в порядке. Такие эмоции, которые мы испытываем сейчас, больше никогда к нам не вернутся», — приводит слова Дибалы пресс-служба сборной Аргентины.

Сборная Аргентины завоевала свой третий титул на мировых первенствах.



Таким образом, южноамериканская команда обошла по этому показателю команды Франции и Уругвая, на счету которых по две победы. Лидером по этому показателю является сборная Бразилии – на счету «селесао» пять титулов. По четыре раза чемпионами мира становились Германия и Италия.



Сборная Аргентины на групповом этапе чемпионата мира обошла команды Польши, Мексики и Саудовской Аравии. В 1/8 финала команда Лионеля Скалони обыграла Австралию – 2:1. В четвертьфинальной встрече южноамериканцы в драматичном матче оказались сильнее Нидерландов – «оранжевые» избежали поражения в основное время, уступая 0:2, но уступили в серии пенальти. В полуфинальной встрече Аргентина разгромила Хорватию – 3:0.

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