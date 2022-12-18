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Дешам — о будущем в сборной Франции: встречусь с руководством в начале нового года

Дешам — о будущем в сборной Франции: встречусь с руководством в начале нового года
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о своём будущем в национальной команде после поражения в финальном матче чемпионата мира 2022 года. Сборная Франции проиграла команде Аргентины в серии пенальти (2:4). Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3.

«Останусь ли я в сборной? Потребуется время, чтобы переварить. Даже если бы всё прошло хорошо, я бы тоже не дал ответа. Главное — это сборная Франции, она превыше всего. Встречусь с руководством в начале нового года, как и было запланировано, посмотрим. Сегодня вечером не хочу говорить об этом», — приводит слова Дешама RMC Sport.

В составе аргентинцев дубль оформил Лионель Месси, ещё один мяч на счету Анхеля Ди Марии. За французов хет-триком отметился Килиан Мбаппе.

После такого финала у нас нет слов для заголовка. Аргентина с Месси – чемпионы мира! После такого финала у нас нет слов для заголовка. Аргентина с Месси – чемпионы мира!

Видео: Какие сборные чаще всего играли в финалах ЧМ:

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