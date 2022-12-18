Рафаэль Варан: мы разочарованы, но гордимся собой

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан высказался о поражении своей команды в финальном матче чемпионата мира с Аргентиной. В основное время команды не выявили победителя — 2:2, в экстра-тайме обменялись голами, а в серии пенальти сильнее были южноамериканцы.
«Конечно, мы очень разочарованы, мы отдали все силы. По ходу турнира мы столкнулись с множеством препятствий. Мы также имели шанс на победу в этом матче.
Я очень горжусь нашей командой и тем, что мы французы. Мы держим голову высоко поднятой. Мы вернулись в игру, которая была очень сложной. Мы играли очень быстро и физически были лучше. Мы боролись и верили до конца. В итоге мы чуть не перевернули ход матча. Мы разочарованы, но гордимся собой», — приводит слова Варана RMC Sport.
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