Президент «ПСЖ»: сохраним ли мы Месси и Мбаппе? Конечно, это два лучших бомбардира ЧМ

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи после финала чемпионата мира, в котором Аргентина обыграла Францию в серии пенальти, высказался о будущем форвардов команды Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.
«Мы побили рекорд на чемпионате мира как клуб, игроки «ПСЖ» забили больше всего. Мы гордимся ими, гордимся Хакими и полуфиналом Марокко. Сохраним ли мы Месси и Мбаппе? Конечно, это два лучших бомбардира чемпионата мира. Я ничего не хочу говорить о Лео, у нас договорённость обсудить будущее после чемпионата мира», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.
Лионель Месси завоевал свой первый титул чемпиона мира. Для игрока «ПСЖ» это мировое первенство стало пятым в карьере. Ближе всего к трофею Месси был в 2014 году, но Аргентина в финале уступила немцам. Мбаппе уже имеет титул чемпиона мира — в составе сборной Франции он выиграл мировое первенство в России.
Болельщики Аргентины поклоняются образу Лионеля Месси:
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