Болельщики в Аргентине ликуют после победы на чемпионате мира 2022 года. Видео

Закончился финальный матч чемпионата мира 2022 года, в котором встречались сборные Аргентины и Франции. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2 и стали чемпионами мира. Тысячи болельщиков собирались на улицах южноамериканской страны для совместного просмотра матча.
В первой половине основного времени игры, на 23-й минуте, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти, а на 36-й минуте отличился полузащитник Анхель Ди Мария с передачи Алексиса Мак Аллистера.
Во втором тайме два мяча забил форвард национальной команды Франции Килиан Мбаппе. Сначала, на 80-й минуте, он реализовал пенальти, а уже через минуту точно пробил в дальний угол ворот Эмилиано Мартинеса.
В дополнительное время Месси забил третий гол своей команды на 109-й минуте. На 118-й минуте встречи Мбаппе сравнял счёт, реализовав пенальти.
В серии пенальти победу сборной Аргентины обеспечили точные удары Месси, Дибалы, Паредеса и Монтьеля, а также сейв голкипера Мартинеса и промах Тчуамени.
- 19 декабря 2022
-
00:00
- 18 декабря 2022
-
23:49
-
23:39
-
23:35
-
23:34
-
23:23
-
23:17
-
23:16
-
23:16
-
23:13
-
23:09
-
23:08
-
23:06
-
23:05
-
23:01
-
23:01
-
23:00
-
22:56
-
22:56
-
22:54
-
22:51
-
22:47
-
22:46
-
22:41
-
22:40
-
22:37
-
22:33
-
22:31
-
22:30
-
22:25
-
22:22
-
22:18
-
22:18
-
22:14
-
22:13