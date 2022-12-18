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Президент «ПСЖ»: я бы отдал один кубок Месси, а второй — Мбаппе

Президент «ПСЖ»: я бы отдал один кубок Месси, а второй — Мбаппе
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи после финала чемпионата мира, в котором Аргентина обыграла Францию в серии пенальти, высказался об игроках парижан Лионеле Месси и Килиане Мбаппе.

«Я очень горжусь организацией турнира, мы показали, что Катар может организовать лучший турнир в мире, мы показали, на что мы способны.

Думаю, это лучший финал в истории чемпионатов мира. Я президент французского клуба, поэтому мне грустно, что Франция проиграла. Грустно за Мбаппе, он провёл более чем идеальный матч. Если бы я мог, отдал бы один кубок Месси, а другой – Мбаппе. Но я также рад за Лионеля, этот титул – вишенка на торте, он этого заслуживает. У Килиана есть ещё много лет, чтобы выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

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