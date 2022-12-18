Уго Льорис: финал чемпионата мира был похож на боксёрский поединок

Голкипер сборной Франции Уго Льорис высказался о поражении своей команды в финале чемпионата мира с командой Аргентины. В основное время команды не выявили победителя — 2:2, в экстра-тайме обменялись голами, а в серии пенальти сильнее были южноамериканцы.



«Это болезненная история. Мы полностью уступили в первом тайме, у нас было много потерь, мы не выигрывали единоборства. Аргентина справедливо вела в счёте. Во втором тайме Килиан Мбаппе блеснул своим талантом и сравнял счёт. Это было похоже на боксёрский поединок», — приводит слова Льориса RMC Sport.



Сборная Аргентины завоевала свой третий титул на мировых первенствах.



Таким образом, южноамериканская команда обошла по этому показателю команды Франции и Уругвая, на счету которых по две победы. Лидером по этому показателю является сборная Бразилии – на счету «селесао» пять титулов. По четыре раза чемпионами мира становились Германия и Италия.



Сборная Аргентины на групповом этапе чемпионата мира обошла команды Польши, Мексики и Саудовской Аравии. В 1/8 финала команда Лионеля Скалони обыграла Австралию – 2:1. В четвертьфинальном матче южноамериканцы в драматичном матче оказались сильнее Нидерландов – «оранжевые» избежали поражения в основное время, уступая 0:2, но уступили в серии пенальти. В полуфинальной встрече Аргентина разгромила Хорватию – 3:0.

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