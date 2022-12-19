Осинькин: Месси поставил точку в бесконечной гонке с Роналду и подчеркнул своё величие

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об аргентинском нападающем Лионеле Месси и форварде сборной Португалии Криштиану Роналду.



«Они никого близко не подпускали к своему двойному трону, это очень важно. Месси и Роналду делали друг друга сильнее в этом бесконечном соперничестве. Но для меня Месси был немного выше за счёт своего разнообразия и влияния на игру не только голами, но и игрой, умением отдать передачу, расставить вокруг себя партнёров.

Важный момент, что Лео выиграл чемпионат мира. Он поставил точку в этой бесконечной гонке с Роналду и подчеркнул своё величие. Конечно, этого не хватало. Считаю, что клубная карьера, где Месси был лучше всех, пару лет назад закончилась, и вот два штриха — победа на чемпионате Южной Америки и особенно на ЧМ — подняли его на заслуженное место», — приводит слова Осинькина Sport24.

В финальном матче ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции в серии пенальти (4:2). Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3. Месси отметился дублем и забитым пенальти в послематчевой серии.