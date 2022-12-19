Дешам прокомментировал поражение в финальном матче ЧМ-2022 с командой Аргентины

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение в финальном матче чемпионата мира 2022 года. Национальная команда Франции проиграла сборной Аргентины в серии пенальти (2:4). Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3.



«В течение 60 первых минут нашей игры не было. Соперник показал много качества, агрессивности, мы были хуже по разным причинам. Несмотря ни на что, мы вернулись из ниоткуда, изменив очень сложную ситуацию, что вызывает у нас ещё большее сожаление. Если бы мы проиграли 3:0, у нас не было бы таких сожалений, мы бы просто поздравили соперника.

Но я поздравляю эту аргентинскую команду, которая показала качество, агрессивность, даже хитрость (улыбается). Мы этого ждали, и это не должно умалять их заслуг.

Что я думаю о судействе? Лучше бы вы не задавали этот вопрос (улыбается). Я буду осторожен в том, что говорю. Оно было таким, каким было: могло быть хуже, могло быть лучше. Есть решения, которые могут привести к обсуждению, как это бывает во всех матчах. Перед финалом я позволил себе сказать, что Аргентина не была недовольна — не скажу обратного после матча. Но я не хочу лишать их заслуги в победе на этом чемпионате мира. Я разговаривал с судьёй после игры, но не буду вдаваться в подробности. Поздравляем сборную Аргентины», — приводит слова Дешама L’Equipe.

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