«Поздравляю Аргентину! Безусловно, Диего сейчас улыбается». Пеле — о победителе ЧМ-2022

Легендарный нападающий сборной Бразилии Пеле подвёл итоги чемпионата мира в Катаре, а также поздравил Аргентину и её капитана Лионеля Месси с победой на турнире.

«Сегодня футбол продолжает рассказывать свою историю, как всегда, самым увлекательным образом. Месси выиграл свой первый чемпионат мира, как он того заслуживал благодаря своей карьере. Мой дорогой друг, Мбаппе, забил четыре гола в финалах турнира. Каким подарком было наблюдать за этим зрелищем для будущего нашего вида спорта. И я не мог не поздравить Марокко с невероятной кампанией. Здорово видеть, как сияет Африка. Поздравляю Аргентину! Безусловно, Диего [Марадона] сейчас улыбается», — написал Пеле на своей официальной странице в социальных сетях.

В финале чемпионата мира Аргентина обыграла Францию в серии послематчевых пенальти — 4:2 (3:3 в основное время).

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