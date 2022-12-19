Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Поздравляю Аргентину! Безусловно, Диего сейчас улыбается». Пеле — о победителе ЧМ-2022

«Поздравляю Аргентину! Безусловно, Диего сейчас улыбается». Пеле — о победителе ЧМ-2022
Комментарии

Легендарный нападающий сборной Бразилии Пеле подвёл итоги чемпионата мира в Катаре, а также поздравил Аргентину и её капитана Лионеля Месси с победой на турнире.

«Сегодня футбол продолжает рассказывать свою историю, как всегда, самым увлекательным образом. Месси выиграл свой первый чемпионат мира, как он того заслуживал благодаря своей карьере. Мой дорогой друг, Мбаппе, забил четыре гола в финалах турнира. Каким подарком было наблюдать за этим зрелищем для будущего нашего вида спорта. И я не мог не поздравить Марокко с невероятной кампанией. Здорово видеть, как сияет Африка. Поздравляю Аргентину! Безусловно, Диего [Марадона] сейчас улыбается», — написал Пеле на своей официальной странице в социальных сетях.

В финале чемпионата мира Аргентина обыграла Францию в серии послематчевых пенальти — 4:2 (3:3 в основное время).

Новость по теме
Только Месси и Марадона забили более пяти голов и создали более 20 моментов на одном ЧМ

Болельщики в Аргентине ликуют после победы на ЧМ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022