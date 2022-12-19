«Гордитесь собой». Рибери — о поражении сборной Франции в финале ЧМ-2022
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Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери отреагировал на поражение сборной Франции в финальном матче чемпионата мира 2022 года. Французы проиграли национальной команде Аргентины в серии пенальти (2:4). Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3.
«Дойти до финала чемпионата мира и бороться за победу до конца – это отличное выступление. Я знаю, как горько проигрывать в финале.
Гордитесь собой. Не унывайте!» — написал Рибери в «Твиттере».
В составе аргентинцев дубль оформил Лионель Месси, ещё один мяч на счету Анхеля Ди Марии. За французов хет-триком отметился Килиан Мбаппе, дважды реализовавший пенальти.
Видео: Какие сборные чаще всего играли в финалах чемпионатов мира:
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