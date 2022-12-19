Аргентинская фанатка обнажила грудь во время празднования победы сборной на ЧМ-2022

Аргентинская фанатка на трибунах стадиона «Лусаил» обнажила грудь во время празднования победы национальной команды в финале турнира над сборной Франции. Этот момент попал в официальную трансляцию матча.

Фото: Социальные сети

Напомним, в финале чемпионата мира встречались сборные Аргентины и Франции. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2 и стали чемпионами мира.



В первой половине основного времени игры, на 23-й минуте, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти, а на 36-й минуте отличился полузащитник Анхель Ди Мария с передачи Алексиса Мак Аллистера.



Во втором тайме два мяча забил форвард национальной команды Франции Килиан Мбаппе. Сначала, на 80-й минуте, он реализовал пенальти, а уже через минуту точно пробил в дальний угол ворот Эмилиано Мартинеса.



В дополнительное время Месси забил третий гол своей команды на 109-й минуте. На 118-й минуте встречи Мбаппе сравнял счёт, реализовав пенальти.



В серии пенальти победу сборной Аргентины обеспечили точные удары Месси, Дибалы, Паредеса и Монтьеля, а также сейв голкипера Мартинеса и промах Тчуамени.