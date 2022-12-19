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Жест Мбаппе в адрес Месси вызвал большой резонанс в соцсетях

Жест Мбаппе в адрес Месси вызвал большой резонанс в соцсетях
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Большой резонанс в социальных сетях произвела реакция Килиана Мбаппе на второй гол, забитый сборной Франции в основное время финала чемпионата мира в ворота сборной Аргентины.

Мбаппе, проходя мимо лидера аргентинской сборной Лионеля Месси, потряс кулаком, празднуя дубль.

Болельщики в комментариях неоднозначно отреагировали на этот эпизод — кто-то увидел в этом жесте оскорбление, кто-то угрозу, а некоторым показалось, что Мбаппе решил понасмехаться над своим визави.

Любопытно, что сам Месси ранее сделал точно такой же жест перед Мбаппе, празднуя второй забитый гол сборной Аргентины — на тот момент подопечные Лионеля Скалони вели в счёте — 2:0.

Напомним, основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 3:3. Мбаппе отметился хет-триком, Месси — дублем. В серии пенальти сильнее оказались аргентинские футболисты — 4:2.

Сборная Аргентины в третий раз в истории стала чемпионом мира по футболу.

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