Болельщики сборной Аргентины сорвали сетку с ворот после финала ЧМ

Вчера, 18 декабря, состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. Основное время встречи закончилось со счётом 2:2, в дополнительное время команды забили по одному мячу, а победителя выявили в серии пенальти — 4:2.
После финального матча с французами игроки и болельщики Аргентины праздновали вместе победу на ЧМ. Поклонники аргентинской команды сорвали сетку с ворот, в которые пробивали пенальти в послематчевой серии.
Болельщики сборной Аргентины срывают сетку с ворот
Сборная Аргентины на групповом этапе чемпионата мира обошла команды Польши, Мексики и Саудовской Аравии. В 1/8 финала команда Лионеля Скалони обыграла Австралию – 2:1. В четвертьфинальной встрече южноамериканцы в драматичном матче оказались сильнее Нидерландов – «оранжевые» избежали поражения в основное время, уступая 0:2, но уступили в серии пенальти. В полуфинальной встрече Аргентина разгромила Хорватию – 3:0.
Аргентина сходит с ума из-за финала ЧМ-2022:
- 19 декабря 2022
-
04:32
-
04:05
-
03:42
-
03:37
-
03:36
-
03:29
-
03:23
-
03:15
-
03:00
-
02:52
-
02:44
-
02:04
-
02:01
-
01:48
-
01:39
-
01:24
-
01:00
-
00:57
-
00:51
-
00:47
-
00:43
-
00:42
-
00:40
-
00:39
-
00:26
-
00:26
-
00:18
-
00:15
-
00:10
-
00:00
- 18 декабря 2022
-
23:49
-
23:39
-
23:35
-
23:34
-
23:23