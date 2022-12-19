Болельщики сборной Аргентины сорвали сетку с ворот после финала ЧМ

Вчера, 18 декабря, состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. Основное время встречи закончилось со счётом 2:2, в дополнительное время команды забили по одному мячу, а победителя выявили в серии пенальти — 4:2.



После финального матча с французами игроки и болельщики Аргентины праздновали вместе победу на ЧМ. Поклонники аргентинской команды сорвали сетку с ворот, в которые пробивали пенальти в послематчевой серии.

Болельщики сборной Аргентины срывают сетку с ворот

Сборная Аргентины на групповом этапе чемпионата мира обошла команды Польши, Мексики и Саудовской Аравии. В 1/8 финала команда Лионеля Скалони обыграла Австралию – 2:1. В четвертьфинальной встрече южноамериканцы в драматичном матче оказались сильнее Нидерландов – «оранжевые» избежали поражения в основное время, уступая 0:2, но уступили в серии пенальти. В полуфинальной встрече Аргентина разгромила Хорватию – 3:0.

Аргентина сходит с ума из-за финала ЧМ-2022: