Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин назвал самые запомнившиеся моменты на чемпионате мира — 2022 в Катаре.



«Мне запомнилась непредсказуемость, великолепная игра Месси и Мбаппе. Кадры из Аргентины показали силу футбола, люди объединились. Если бы завтра были выборы президента Аргентины, Месси бы победил», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».



Для сборной Аргентины это третьи золотые медали чемпионатов мира. Ранее команда побеждала на турнире в 1978 и 1986 годах.



Сборная Аргентины одержала победу в финальном матче с французами. В составе аргентинцев дубль оформил Лионель Месси, ещё один мяч на счету Анхеля Ди Марии. За французов хет-триком отметился Килиан Мбаппе. Золотые медали турнира были разыграны в серии послематчевых пенальти — 4:2 в пользу аргентинцев.

Дети из школы, в которой учился Скалони, поддерживают Аргентину: