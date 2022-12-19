Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин: Месси будет соревноваться с Пеле и Марадоной за звание лучшего игрока в истории

Аршавин: Месси будет соревноваться с Пеле и Марадоной за звание лучшего игрока в истории
Комментарии

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин отметил роль нападающего Лионеля Месси в победе команды Аргентины на чемпионате мира‑2022.

«Это был великий матч. Месси перебил все. Теперь уже будет соревноваться с Пеле и Марадоной, что он лучший игрок в истории», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Для сборной Аргентины это третьи золотые медали чемпионатов мира. Ранее команда побеждала на турнире в 1978 и 1986 годах.

Сборная Аргентины одержала победу в финальном матче с французами. В составе аргентинцев дубль оформил Лионель Месси, ещё один мяч на счету Анхеля Ди Марии. За французов хет-триком отметился Килиан Мбаппе. Золотые медали турнира были разыграны в серии послематчевых пенальти — 4:2 в пользу аргентинцев.

Болельщики в Аргентине ликуют после победы на ЧМ:

Новость по теме
Аршавин: если бы завтра были выборы президента Аргентины, Месси бы победил
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022