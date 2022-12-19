Аршавин: Месси будет соревноваться с Пеле и Марадоной за звание лучшего игрока в истории

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин отметил роль нападающего Лионеля Месси в победе команды Аргентины на чемпионате мира‑2022.



«Это был великий матч. Месси перебил все. Теперь уже будет соревноваться с Пеле и Марадоной, что он лучший игрок в истории», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».



Для сборной Аргентины это третьи золотые медали чемпионатов мира. Ранее команда побеждала на турнире в 1978 и 1986 годах.



Сборная Аргентины одержала победу в финальном матче с французами. В составе аргентинцев дубль оформил Лионель Месси, ещё один мяч на счету Анхеля Ди Марии. За французов хет-триком отметился Килиан Мбаппе. Золотые медали турнира были разыграны в серии послематчевых пенальти — 4:2 в пользу аргентинцев.

Болельщики в Аргентине ликуют после победы на ЧМ: