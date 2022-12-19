Де Пауль: не мог даже представить, что буду держать кубок ЧМ, но мы этого достойны

Полузащитник «Атлетико» и сборной Аргентины Родриго Де Пауль высказался о победе сборной Аргентины в финале чемпионата мира — 2022 в Катаре.



«Мы чемпионы мира, не знаю, что тут еще сказать. Я и представить себе не мог, что буду держать кубок.



Мы рождены, чтобы бороться. Каждый аргентинец это знает. Но с каждым разом мы становились сильнее… Сегодня один из самых важных дней в моей жизни.



Это ключ к вечности. Мы будем навсегда в истории, потому что нам удалось победить. Сегодня флаг поднят в честь 26 человек, которые отдали ради этого все. Мы этого достойны», – приводит слова Де Пауля AS.



«Альбиселесте» одержали победу в финальном матче с французами. В составе аргентинцев дубль оформил Лионель Месси, ещё один мяч на счету Анхеля Ди Марии. За французов хет-триком отметился Килиан Мбаппе. Золотые медали турнира были разыграны в серии послематчевых пенальти — 4:2 в пользу аргентинцев.



Аргентина сходит с ума! Празднования в Буэнос-Айресе: