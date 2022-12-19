Анатолий Байдачный: Аргентина — Франция — самый трагический финал в истории

Бывший нападающий сборной СССР и московского «Динамо» Анатолий Байдачный прокомментировал итоги финала чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором сборная Аргентины оказалась сильнее команды Франции в серии пенальти (4:2).



«Это, наверное, самый трагический финал в истории. Такое нервное испытание для зрителей! До 80-й минуты полностью доминировала Аргентина. Там уже были такие моменты, когда французы на пять метров отдавали мимо передачи друг другу, фактически команда была разваленная. И тут происходит пенальти, и на поле все моментально меняется. До этого момента Мбаппе закрыли, он ничего не сделал, а тут у него появляется шанс, пространство, и все переворачивается.



Мне кажется, что аргентинцы затратили намного больше сил, потому что они постоянно прессинговали. И у меня сложилось впечатление, что французы их сломают.



В дополнительное время после того, как Аргентина снова вышла вперед, не было ощущения, что это конец для Франции. Казалось, что какой-то рок висел над Аргентиной. Такой матч, что до последней секунды было неизвестно, что могло произойти. Еще я хочу сказать, что во многом игру Аргентины сломал тренер, когда поменял превосходно игравшего Ди Марию и выпустил Акунью – игрока, который может только разрушать и больше ничего. Аргентина начала терять атакующий потенциал. Они начали играть не в свой футбол. Я считаю, что это ошибка тренера. Нельзя менять такого игрока. Он же не был травмирован.



Стал ли Месси велики? А что, он до этой победы не был великий? Он и до этого был лучший игрок всех времен и народов. Последнего, чего у него не хватало, – это звания чемпиона мира. Он забивал голы-шедевры, никто в жизни не давал таких передач и давать не будет. Для меня он всегда был самый великий, с которым ни Пеле, никому нельзя сравниться. Он – самый великий футболист в истории», — приводит слова Байдачного «РБ Спорт».



Сборная Аргентины в третий раз в истории стала чемпионом мира.