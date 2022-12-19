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Непомнящий: Марокко поразило организацией и игровой дисциплиной, но это ожидаемая сенсация

Непомнящий: Марокко поразило организацией и игровой дисциплиной, но это ожидаемая сенсация
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Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал поражение марокканцев в матче за третье место на чемпионате мира по футболу в Катаре.

«Хорваты взяли бронзовые медали чемпионата мира абсолютно заслужено. То, что марокканцы прыгнули выше головы – вышли в полуфинал, это одна история. Но они были настолько эмоционально и психологически истощены перед матчем за 3-е место, что Хорватия доминировала в течение всей игры и ментально, и физически.

Сборная Марокко поразила меня своей организацией и игровой дисциплиной. Ну и, конечно, у них есть качественные футболисты. Это была ожидаемая сенсация. Но в моем понимании, если брать Сенегал, Камерун и Гану, при равных условиях они не хуже Марокко. Различие только в том, что у марокканцев была абсолютно управляемая тренером команда.

Они приняли и выполняли требования, которые им давал Реграги. Поэтому всплеск африканского футбола в виде этой сборной не случайность. У команд из Африки есть потенциал, но на ЧМ или перед ним постоянно случаются какие-то проблемы – то бойкот, то не платят, я сам с этим сталкивался», — приводит слова Непомнящего Metaratings.

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