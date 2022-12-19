Ташуев: Месси скромный парень, просто играющий в футбол, а Марадона – фигура неоднозначная

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев назвал лучшего футболиста сборной Аргентины после победы страны на чемпионате мира в Катаре.

«Марадона внёс свой вклад, конечно, он великий футболист, чемпион мира в тот числе, но Месси провёл более ровную карьеру. Он – настоящий профессионал, пример для своей страны и любого мальчишки, влюблённого в футбол. Это скромный парень, который просто играет в футбол.



Марадона всё-таки фигура неоднозначная. Много плюсов и минусов в его карьере. Он в каких-то моментах загубил свою карьеру. Я, кстати, был знаком с Марадоной, встречался с ним. Он приезжал на матч брестского «Динамо», я тогда в «Шахтёре» был. Пообщались, пообнимались с ним. Фотографии остались на память.



Скажу, что они стоят в одном ряду, но Месси на долгие годы вперёд будет примером профессионализма», — приводит слова Ташуева Metaratings.

Напомним, Лионель Месси впервые в карьере стал чемпионом мира.

Болельщики Аргентины поклоняются образу Лионеля Месси