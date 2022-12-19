«Барселона» — Месси: гордимся тобой. Каталонский клуб поздравил Лионеля с победой на ЧМ

«Барселона» поздравила форварда сборной Аргентины Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022.

«Гордимся тобой», — написано с аккаунта каталонского клуба в комментариях к посту футболиста о победе на турнире в одной из социальных сетей.

Напомним, в финале чемпионата мира сборная Аргентины в серии пенальти обыграла Францию. Для Месси это первый трофей чемпиона мира в составе национальной сборной. В 2014 году он уже принимал участие в финале турнира, однако его команда уступила Германии со счётом 0:1 в дополнительных таймах.



Месси был признан лучшим игроком турнира в Катаре. На счету аргентинского форварда семь забитых мячей и три результативные передачи. Также Лионель получил награду лучшего игрока финального матча чемпионата мира.

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