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«Барселона» — Месси: гордимся тобой. Каталонский клуб поздравил Лионеля с победой на ЧМ

«Барселона» — Месси: гордимся тобой. Каталонский клуб поздравил Лионеля с победой на ЧМ
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«Барселона» поздравила форварда сборной Аргентины Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022.

«Гордимся тобой», — написано с аккаунта каталонского клуба в комментариях к посту футболиста о победе на турнире в одной из социальных сетей.

Напомним, в финале чемпионата мира сборная Аргентины в серии пенальти обыграла Францию. Для Месси это первый трофей чемпиона мира в составе национальной сборной. В 2014 году он уже принимал участие в финале турнира, однако его команда уступила Германии со счётом 0:1 в дополнительных таймах.

Месси был признан лучшим игроком турнира в Катаре. На счету аргентинского форварда семь забитых мячей и три результативные передачи. Также Лионель получил награду лучшего игрока финального матча чемпионата мира.

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Я видел, как Месси стал величайшим. И никогда этого не забуду! Я видел, как Месси стал величайшим. И никогда этого не забуду!
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