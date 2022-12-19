«Барселона» — Месси: гордимся тобой. Каталонский клуб поздравил Лионеля с победой на ЧМ

«Барселона» поздравила форварда сборной Аргентины Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022.
«Гордимся тобой», — написано с аккаунта каталонского клуба в комментариях к посту футболиста о победе на турнире в одной из социальных сетей.
Напомним, в финале чемпионата мира сборная Аргентины в серии пенальти обыграла Францию. Для Месси это первый трофей чемпиона мира в составе национальной сборной. В 2014 году он уже принимал участие в финале турнира, однако его команда уступила Германии со счётом 0:1 в дополнительных таймах.
Месси был признан лучшим игроком турнира в Катаре. На счету аргентинского форварда семь забитых мячей и три результативные передачи. Также Лионель получил награду лучшего игрока финального матча чемпионата мира.
Как Месси танцевал с Кубком мира на столе
- 19 декабря 2022
-
05:59
-
05:46
-
05:31
-
05:26
-
04:58
-
04:47
-
04:36
-
04:34
-
04:32
-
04:05
-
03:42
-
03:37
-
03:36
-
03:29
-
03:23
-
03:15
-
03:00
-
02:52
-
02:44
-
02:04
-
02:01
-
01:48
-
01:39
-
01:24
-
01:00
-
00:57
-
00:51
-
00:47
-
00:43
-
00:42
-
00:40
-
00:39
-
00:26
-
00:26
-
00:18