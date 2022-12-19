Тимур Лепсая рассказал о проблемах трансферного рынка в России

Известный спортивный менеджер Тимур Лепсая высказался о проблемах трансферного рынка в России.



«За хорошие деньги в Россию поедут все, кроме тех, кого хотят «Реал», «Барселона» или «Манчестер Сити». Некоторые российские клубы до сих пор думают, что могут конкурировать с какими-то европейскими клубами. И не понимают, почему им выставляют высокий ценник. Фактором в пользу России кроме денег была еще достаточно комфортная жизнь. А сегодня у многих аэропорты закрыты.



Наши клубы зачастую вообще работают импульсивно. В ноябре–декабре 2022-го они должны думать о том, кого купят не этой зимой, а через год. А у нас нет длительной стратегии. Трансферная стратегия почти у всех отсутствует — такой сложно назвать гениальные высказывания про победу в ЛЧ за 3-5 лет. Обычно вопрос не о том, кем заменить 32-летнего защитника летом 2024-го, когда кончится контракт. Нет, всё проще: кто нужен прямо сейчас», – приводит слова Лепсаи Sport24.