Сборная Аргентины устроила чемпионский парад после победы на ЧМ-2022

Вчера, 18 декабря, состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. Команды не выявили победителя в основное и дополнительное время, забив по три мяча.
После победы на турнире сборная Аргентины приняла участие в чемпионском параде, празднуя завоевание титула с тысячами людей на улицах в Лусаиле.
Сборная Аргентины на групповом этапе чемпионата мира обошла команды Польши, Мексики и Саудовской Аравии. В 1/8 финала команда Лионеля Скалони обыграла Австралию – 2:1. В четвертьфинальном матче южноамериканцы в драматичном матче оказались сильнее Нидерландов – «оранжевые» избежали поражения в основное время, уступая 0:2, но уступили в серии пенальти. В полуфинальной встрече Аргентина разгромила Хорватию – 3:0.
- 19 декабря 2022
-
07:00
-
06:40
-
06:39
-
05:59
-
05:46
-
05:31
-
05:26
-
04:58
-
04:47
-
04:36
-
04:34
-
04:32
-
04:05
-
03:42
-
03:37
-
03:36
-
03:29
-
03:23
-
03:15
-
03:00
-
02:52
-
02:44
-
02:04
-
02:01
-
01:48
-
01:39
-
01:24
-
01:00
-
00:57
-
00:51
-
00:47
-
00:43
-
00:42
-
00:40
-
00:39