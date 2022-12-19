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Сборная Аргентины устроила чемпионский парад после победы на ЧМ-2022

Сборная Аргентины устроила чемпионский парад после победы на ЧМ-2022
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Вчера, 18 декабря, состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. Команды не выявили победителя в основное и дополнительное время, забив по три мяча.

После победы на турнире сборная Аргентины приняла участие в чемпионском параде, празднуя завоевание титула с тысячами людей на улицах в Лусаиле.

Сборная Аргентины на групповом этапе чемпионата мира обошла команды Польши, Мексики и Саудовской Аравии. В 1/8 финала команда Лионеля Скалони обыграла Австралию – 2:1. В четвертьфинальном матче южноамериканцы в драматичном матче оказались сильнее Нидерландов – «оранжевые» избежали поражения в основное время, уступая 0:2, но уступили в серии пенальти. В полуфинальной встрече Аргентина разгромила Хорватию – 3:0.

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