Появилась фотография из раздевалки, на которой Месси целует Кубок мира
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после победы со своей национальной командой в финале чемпионата мира сделал фотографию, на которой целует заветный кубок.
Напомним, для 35-летнего Месси это первая победа на чемпионате мира. Он вместе со сборной Аргентины дошёл до финала чемпионата мира 2014 года, где проиграл Германии. В финале турнира в Катаре аргентинцы в серии пенальти победили Францию.
Ранее Месси заявил, что этот чемпионат мира станет для него последним в карьере, однако он не собирается завершать карьеру в сборной Аргентины прямо сейчас. В июне 2024 года сборную Аргентины ждёт участие в Кубке Америки.
Лионель Месси танцует с Кубком мира на столе в раздевалке после победы над Францией. Видеоролик:
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