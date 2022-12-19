Полузащитник Аргентины Де Пауль грубо ответил критиковавшим его болельщикам
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Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль грубо ответил болельщикам, критиковавшим его во время чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Есть ли у меня что сказать тем, кто критиковал меня на протяжении турнира? Мы навсегда в истории. Кто сомневался во мне — сосите мой ###», — сказал Де Пауль в прямом эфире защитника Аргентины Николаса Отаменди в социальных сетях.
Родриго Де Пауль сыграл все семь матчей национальной команды Аргентины на чемпионате мира в Катаре, в которых не сумел отметиться результативными действиями по системе «гол+пас». Сборная Аргентины победила в финале мирового первенства 2022 года команду Франции по пенальти, став чемпионами мира.
Дети из школы, в которой учился Скалони, поддерживают Аргентину:
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