Лепсая: любой бразилец, даже из Серии В, заиграет в топ-клубе РПЛ. В Аргентине такого нет

Менеджер, селекционер и посредник Тимур Лепсая высказался о бразильских и аргентинских легионерах в Российской Премьер-Лиге. Он объяснил, почему футболисты из Бразилии лучше проявляют себя в России, нежели аргентинцы.
«В Бразилии и футболистов тупо больше, а культ игры там не меньше, — сказал Лепсая. — Бери любого даже из Серии B — и он заиграет в топ-клубе России. В Аргентине такого нет. И бразильские футболисты легче адаптируются — хотя, казалось бы, аргентинцам должно быть легче.
Аргентинцы не то что высокомерны — просто считают, что в России у них с полпинка должно всё получаться, они тут на две головы выше всех. Некий футбольный снобизм. А бразильцы понимали: едут зарабатывать и помогать своим семьям. Закрывали глаза на какие-то вещи в России и не требовали к себе особого отношения.
Хотя интересно, как и что изменилось: интернет свёл загадочность России на нет. Поэтому адаптация идёт проще, можно пообщаться с родными онлайн», — приводит слова Лепсая Sport24.
- 19 декабря 2022
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