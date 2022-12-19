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19-летний Месси на спине 35-летнего Месси празднует победу на ЧМ. Видео рекламы adidas

19-летний Месси на спине 35-летнего Месси празднует победу на ЧМ. Видео рекламы adidas
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Производитель спортивной одежды adidas, сотрудничающий с аргентинским нападающим Лионелем Месси, решил в необычной манере поздравить футболиста с победой на чемпионате мира. Была сделана реклама, на которой изображены образы Месси со всех пяти чемпионатов мира, а на главном кадре 19-летний Месси времён ЧМ-2006 года празднует победу на ЧМ-2022 с Кубком мира на спине 35-летнего Месси нынешних лет.

Пять Месси разных времён празднуют победу на ЧМ-2022. Видеоролик:

Месси принял участие в пяти чемпионатах мира. В 2014 году сборная Аргентины вместе со своим капитаном дошла до финала турнира, где уступила Германии. На турнире в Катаре аргентинцы в серии пенальти обыграли действующих чемпионов — сборную Франции.

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