19-летний Месси на спине 35-летнего Месси празднует победу на ЧМ. Видео рекламы adidas

Производитель спортивной одежды adidas, сотрудничающий с аргентинским нападающим Лионелем Месси, решил в необычной манере поздравить футболиста с победой на чемпионате мира. Была сделана реклама, на которой изображены образы Месси со всех пяти чемпионатов мира, а на главном кадре 19-летний Месси времён ЧМ-2006 года празднует победу на ЧМ-2022 с Кубком мира на спине 35-летнего Месси нынешних лет.

Пять Месси разных времён празднуют победу на ЧМ-2022. Видеоролик:

Месси принял участие в пяти чемпионатах мира. В 2014 году сборная Аргентины вместе со своим капитаном дошла до финала турнира, где уступила Германии. На турнире в Катаре аргентинцы в серии пенальти обыграли действующих чемпионов — сборную Франции.