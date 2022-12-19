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Евгений Гинер: Месси — гений? В сборной Аргентины достаточно гениев

Евгений Гинер: Месси — гений? В сборной Аргентины достаточно гениев
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Президент московского ЦСКА Евгений Гинер после победы сборной Аргентины в финале чемпионата мира над Францией (3:3 доп.вр. 4:2 пен.) поделился своим отношением к капитану аргентинской команды Лионелю Месси.

«Месси — гений? В сборной Аргентины достаточно гениев», — сказал Гинер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Лионель Месси принял участие в пяти чемпионатах мира. В 2014 году сборная Аргентины вместе со своим капитаном дошла до финала турнира, где уступила Германии. На турнире в Катаре аргентинцы в серии пенальти обыграли действующих чемпионов — сборную Франции.

Ранее форвард заявил, что турнир в Катаре станет для него последним чемпионатом мира в карьере, однако он не собирается завершать карьеру в сборной Аргентины прямо сейчас.

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