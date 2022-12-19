Полузащитник «Сочи» Нобоа поздравил бывшего игрока «Зенита» Паредеса с победой на ЧМ

Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа поздравил бывшего одноклубника по санкт-петербургскому «Зениту» хавбека сборной Аргентины Леандро Паредеса с победой на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Игра была супер! Весь мир увидел, что это был настоящий финал! Конечно, очень рад за Лео Паредеса, мы вместе играли в «Зените», хорошо дружим. Поздравляю его с этой победой! И также рад за Лионеля Месси. Сколько раз он пытался взять трофей — и вот наконец ему удалось», — приводит слова Нобоа «РИА Новости Спорт».

На чемпионате мира 2022 года Паредес сыграл пять матчей за сборную Аргентины, не отметившись результативными действиями по системе «гол+пас».

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