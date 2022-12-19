Комментатор Шнякин: даже если бы Месси проиграл, всё равно остался бы одним из величайших
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Комментатор финального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре Дмитрий Шнякин высказался о величии нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. По мнению комментатора, даже поражение в финале никак не повлияло бы на статус аргентинской звезды.
«Даже если бы Месси проиграл в финале, всё равно остался бы одним из величайших спортсменов в истории. Победа на чемпионате мира не делает тебя автоматически великим, а проигрыш не избавляет от регалий и статуса. Недаром в трансляции показали Ибрагимовича, который ни Лигу чемпионов, ни Кубок мира не выиграл, но всё равно великий», — сказал Шнякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, в финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию в серии послематчевых пенальти.
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