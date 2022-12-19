Шнякин и Трушечкин сказали, что финал ЧМ-2022 — лучший матч, который они комментировали

Комментаторы финального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Аргентины и Франции Роман Трушечкин и Дмитрий Шнякин заявили, что финал мирового первенства — лучшая игра, которую они комментировали в своей карьере.

Трушечкин: По статусу, по содержанию и по драме финал ЧМ-2022 — лучший матч в моей карьере.



Шнякин: Конечно, Аргентина — Франция — лучший матч, который я комментировал. Да, можно вспомнить, как «Тоттенхэм» накидывал «Аяксу» три за тайм, но это не сравнится. Вся эпичность, грандиозность, голливудскость всего, что происходило — она несоизмерима», — сказали Трушечкин и Шнякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Полностью интервью со Шнякиным и Трушечкиным читайте на «Чемпионате»: