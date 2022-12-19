Шнякин и Трушечкин сказали, что финал ЧМ-2022 — лучший матч, который они комментировали
Поделиться
Комментаторы финального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Аргентины и Франции Роман Трушечкин и Дмитрий Шнякин заявили, что финал мирового первенства — лучшая игра, которую они комментировали в своей карьере.
Трушечкин: По статусу, по содержанию и по драме финал ЧМ-2022 — лучший матч в моей карьере.
Шнякин: Конечно, Аргентина — Франция — лучший матч, который я комментировал. Да, можно вспомнить, как «Тоттенхэм» накидывал «Аяксу» три за тайм, но это не сравнится. Вся эпичность, грандиозность, голливудскость всего, что происходило — она несоизмерима», — сказали Трушечкин и Шнякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Полностью интервью со Шнякиным и Трушечкиным читайте на «Чемпионате»:
Комментарии
- 19 декабря 2022
-
12:06
-
12:02
-
12:00
-
11:46
-
11:45
-
11:45
-
11:32
-
11:30
-
11:30
-
11:24
-
11:15
-
11:12
-
11:05
-
11:02
-
10:54
-
10:45
-
10:29
-
10:20
-
10:15
-
10:10
-
10:06
-
10:06
-
10:05
-
09:59
-
09:55
-
09:51
-
09:43
-
09:40
-
09:39
-
09:37
-
09:36
-
09:34
-
09:29
-
09:22
-
09:00
Партнерский контент