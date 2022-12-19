Лука Джорджевич: мой переход в «Спартак» невозможен. Я — зенитовец

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич заявил, что не будет рассматривать возможность перехода в московский «Спартак», так как считает себя зенитовцем.
«Были ли у меня другие варианты продолжения карьеры, кроме «Сочи»? Были, конечно. Я ждал предложения от команды, которая меня действительно хочет, которая готова дать мне шанс. Этой командой стал «Сочи». Наверное, присоединяться к коллективу 16 сентября – не совсем хорошо, но у меня всё впереди.
Соглашусь ли я на переход в «Спартак»? Думаю, мой переход в «Спартак» невозможен. Я – зенитовец», — приводит слова Джорджевича «РБ Спорт».
28-летний черногорец стал игроком «Зенита» в 18 лет, в 2012 году. Джорджевич провёл в петербургской команде семь лет, при этом большую часть времени находясь в арендах в других командах.
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