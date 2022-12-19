Нигматуллин: лучший финал в истории ЧМ на моей памяти. Даже хет-трик французам не помог
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился эмоциями от просмотра матча финала чемпионата мира между сборными Франции и Аргентины (3:3 доп.вр. 2:4 пен.).
«Получил огромное удовольствие от футбола. На моей памяти – это лучший финал в истории чемпионата мира. Со всеми вытекающими. Здесь было всё: блистали лидеры команды, сделали максимально, что могли. Даже хет-трик не помог сборной Франции стать чемпионами мира. Где-то чуточку мастеровитее и хладнокровнее были аргентинцы. Не зря они вели в счёте большую часть матча. Это было очень круто», – сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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