Болельщики беспокоятся за фанатку, оголившую грудь в финале ЧМ. Ей грозит тюрьма в Катаре

Аргентинская фанатка, показавшая свою грудь во время финала ЧМ-2022, вызвала немалый резонанс в соцсетях. Прилюдно оголив тело, она нарушила законодательство Катара и может понести за это ответственность.
Многие болельщики сборной Аргентины восхищаются храбростью девушки и поддерживают её на фоне возможного попадания в тюрьму. В то же время некоторые фанаты осуждают такие откровенные действия аргентинки и призывают к тому, чтобы она ответила по закону.
Напомним, аргентинская фанатка на трибунах стадиона «Лусаил» обнажила грудь во время празднования победы национальной команды в финале турнира над сборной Франции. Этот момент попал в официальную трансляцию матча.
Финальный матч ЧМ-2022 в Катаре завершился победой сборной Аргентины в серии послематчевых пенальти.
- 19 декабря 2022
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