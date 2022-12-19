Болельщики беспокоятся за фанатку, оголившую грудь в финале ЧМ. Ей грозит тюрьма в Катаре

Аргентинская фанатка, показавшая свою грудь во время финала ЧМ-2022, вызвала немалый резонанс в соцсетях. Прилюдно оголив тело, она нарушила законодательство Катара и может понести за это ответственность.

Многие болельщики сборной Аргентины восхищаются храбростью девушки и поддерживают её на фоне возможного попадания в тюрьму. В то же время некоторые фанаты осуждают такие откровенные действия аргентинки и призывают к тому, чтобы она ответила по закону.

Напомним, аргентинская фанатка на трибунах стадиона «Лусаил» обнажила грудь во время празднования победы национальной команды в финале турнира над сборной Франции. Этот момент попал в официальную трансляцию матча.

Финальный матч ЧМ-2022 в Катаре завершился победой сборной Аргентины в серии послематчевых пенальти.