Месси станцевал с чеком на $ 10 млн после финала ЧМ-2022. Видео

В соцсети попало видео из раздевалки сборной Аргентины после победы на чемпионате мира — 2022. На ролике запечатлено, как один из главных героев турнира, Лионель Месси, получил чек на $ 10 млн за победу в турнире. Футболист радостно прыгал и танцевал вместе с чеком.

Танец Месси с чеком на $ 10 млн после победы на ЧМ-2022:

Напомним, в финале чемпионата мира встречались сборные Аргентины и Франции. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2 и стали чемпионами мира.

На 23-й минуте нападающий сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти, а на 36-й минуте отличился полузащитник Анхель Ди Мария. Во втором тайме два мяча забил форвард национальной команды Франции Килиан Мбаппе (первый — с пенальти). Игра перетекла в дополнительное время, где команды обменялись голами. В серии пенальти победу сборной Аргентины обеспечили точные удары Месси, Дибалы, Паредеса и Монтьеля, а также сейв голкипера Мартинеса и промах Тчуамени.