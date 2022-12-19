Евгений Алдонин: финал ЧМ-2022 — украшение футбола. Запомнится на долгие годы

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин высказался о финале чемпионата мира в Катаре. Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла Францию (3:3 доп.вр. 4:2 пен.).

«Прекрасный финал, великолепный футбол. Сам по себе матч замечательный, соперники – одни из главных фаворитов всего турнира. Считаю, команды показали выдающуюся игру. Два камбека: сначала с 0:2 отыгрались французы, потом в дополнительное время уступали и снова сравняли счёт. И в концовке при счёте 3:3 команды насоздавали несколько моментов. Такие финалы, как вчерашний – украшение футбола, он на долгие годы запомнится.



Не могу сказать, что это лучший финал в истории чемпионатов мира. Да, он справедливый, бескомпромиссный, но не могу сказать: лучший или нет. Так можно говорить про все чемпионаты мира, которые проходят в разные эпохи времени и технологий. Следующий финал может быть лучше, хотя Катар сложно переплюнуть в плане вложений. Тем не менее, наш чемпионат мира тоже был потрясающий — также было забито шесть мячей. Не хочу в этом плане соревноваться и говорить, что это лучший финал всех времён и народов, но он потрясающий. Прекрасно понимаю ощущения игроков, когда происходят такие метаморфозы на поле. Счёт 0:2, потом 2:2 – попробуй вернись ещё в эту игру», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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