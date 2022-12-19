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Самая популярная болельщица ЧМ-2022 возмутилась, что «Золотой мяч» вручили Месси

Самая популярная болельщица ЧМ-2022 возмутилась, что «Золотой мяч» вручили Месси
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Известная хорватская футбольная болельщица Ивана Кнолль возмутилась тем, что приз лучшему игроку чемпионата мира 2022 года, «Золотой мяч», вручили нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси, а не форварду французской национальной команды Килиану Мбаппе.

«ФИФА, вы вручили «Золотой мяч» не тому человеку! Может быть, Аргентина и выиграла, но «Золотого мяча» достоин Мбаппе» — написала Кнолль на своей странице в социальных сетях.

Месси забил семь голов и сделал три результативные передачи в семи матчах чемпионата мира 2022 года. Аргентина победила в финале Францию с Мбаппе (3:3, 4:2 пен.). Французский нападающий забил восемь голов и отдал два голевых паса в семи играх, став лучшим бомбардиром турнира.

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