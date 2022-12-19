Аргентинский комментатор расплакался после победы Аргентины на ЧМ

В сети появилось видео с эмоциональным празднование аргентинского комментатора матча финала чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Аргентины и Франции.
На видео журналист комментирует решающий удар в серии послематчевых пенальти, который наносил защитник сборной Аргентины Гонсало Монтьель. После удачного удара футболиста комментатор не сдержал эмоций, расплакавшись, увидев победу родной сборной на чемпионате мира: «Сборная Аргентины — чемпион мира! Чемпионы мира!»
Сборная Аргентины, которая обыграла Францию в финале чемпионата мира в Катаре, завоевала свой третий титул на мировых первенствах.
Таким образом, южноамериканская команда обошла по этому показателю команды Франции и Уругвая, на счету которых по две победы. Лидером по этому показателю является сборная Бразилии – на счету «селесао» пять титулов. По четыре раза чемпионами мира становились Германия и Италия.
- 19 декабря 2022
-
12:10
-
12:06
-
12:02
-
12:00
-
11:46
-
11:45
-
11:45
-
11:32
-
11:30
-
11:30
-
11:24
-
11:15
-
11:12
-
11:05
-
11:02
-
10:54
-
10:45
-
10:29
-
10:20
-
10:15
-
10:10
-
10:06
-
10:06
-
10:05
-
09:59
-
09:55
-
09:51
-
09:43
-
09:40
-
09:39
-
09:37
-
09:36
-
09:34
-
09:29
-
09:22