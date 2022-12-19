Аргентинский комментатор расплакался после победы Аргентины на ЧМ

В сети появилось видео с эмоциональным празднование аргентинского комментатора матча финала чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Аргентины и Франции.

На видео журналист комментирует решающий удар в серии послематчевых пенальти, который наносил защитник сборной Аргентины Гонсало Монтьель. После удачного удара футболиста комментатор не сдержал эмоций, расплакавшись, увидев победу родной сборной на чемпионате мира: «Сборная Аргентины — чемпион мира! Чемпионы мира!»

Сборная Аргентины, которая обыграла Францию в финале чемпионата мира в Катаре, завоевала свой третий титул на мировых первенствах.



Таким образом, южноамериканская команда обошла по этому показателю команды Франции и Уругвая, на счету которых по две победы. Лидером по этому показателю является сборная Бразилии – на счету «селесао» пять титулов. По четыре раза чемпионами мира становились Германия и Италия.