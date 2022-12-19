Франко Камоцци: для меня Лионель Месси и Лука Модрич — два чемпиона ЧМ-2022

Советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци похвалил хорватского полузащитника Луку Модрича и аргентинского нападающего Лионеля Месси после прошедшего чемпионата мира в Катаре.

«Лионель Месси и Лука Модрич меня обрадовали. Для меня они — два чемпиона этого чемпионата мира», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Лионель Месси принял участие в пяти чемпионатах мира. В 2014 году сборная Аргентины вместе со своим капитаном дошла до финала турнира, где уступила Германии. На турнире в Катаре аргентинцы в серии пенальти обыграли действующих чемпионов — сборную Франции.



Ранее форвард заявил, что турнир в Катаре станет для него последним чемпионатом мира в карьере, однако он не собирается завершать карьеру в сборной Аргентины прямо сейчас.

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